Россия продаёт газ в Китай по самым низким ценам

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22 июня 2021, 12:31

Поставки российского газа в «Поднебесную» осуществляются по аномально низким ценам. При этом китайское руководство не спешит увеличивать закупки голубого топлива у северного соседа. Конкурентами России на китайском направлении являются Туркменистан и Казахстан.



Москва поставляет газ Пекину по 148 долларов за тысячу кубометров. В начале года цена опускалась до 121 доллара, а в определённые дни было и до 118 долларов. Фактически Китай закупает самый дешёвый газ в мире. В Нидерландах для сравнения голубое топливо продаётся по 363 доллара за тысячу кубометров.



Договор о поставках газа по трубопроводу «Сила Сибири» подписывался с Китаем на 30 лет. Предполагалось ежегодно перегонять по нему порядка 38 миллиардов кубометров. Однако к таким показателям Россия сможет выйти не раньше 2024 года. Цена на газ в Китай привязана к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом и меняется поквартально. Россия заключает с каждой страной отдельное соглашение, ценообразование при котором зависит от множества политических, экономических и географических факторов. Далеко не все контракты носят долгосрочный характер. В ряде случаев контракты вовсе не являются прозрачными, их положения известны только руководству Газпрома.





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