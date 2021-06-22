Предприятия Челябинской области предоставят выходные вакцинировавшимся от COVID-19 сотрудникам

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22 июня 2021, 09:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Промышленники поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера.

Предложение о предоставлении работникам, поставившим прививку от новой коронавирусной инфекции, дополнительного оплачиваемого выходного, высказанное губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, поддержали министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, а также отделение Союза промышленников и предпринимателей, Фонд развития промышленности региона.

Как сообщается на сайте правительства региона, противоэпидемиологические меры усилены большинством промышленных предприятий. Свыше 20 крупных компаний официально заявили о предоставлении выходного дня привившимся, число таких предприятий растет.

«Используя отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», мы поддерживаем российских производителей и фармакологическую отрасль страны», — отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Напомним, что южноуральцы могут вакцинироваться в 126 прививочных пунктах. Работают выездные бригады, маломобильных граждан прививают на дому.

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