Региональным компаниям-инноваторам хотят предоставить право на налоговый вычет

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21 июня 2021, 11:39 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинская область может стать первым субъектом, который введет такую меру поддержки.

Рабочая группа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства при региональном министерстве экономического развития рассмотрела три законопроекта, направленных на стимулирование долгосрочного капиталовложения на Южном Урале. Об этом сообщает сайт правительства Челябинской области.

Один из них позволит организациям, осуществляющим инновационную деятельность, пользоваться инвестиционным налоговым вычетом в отношении расходов на исследования и разработки. Такое право предоставляется регионам Налоговым кодексом, но пока им не воспользовался ни один субъект, так что Челябинская область сможет первой в России реализовать такую меру поддержки. Второй законопроект предусматривает ряд условий, на основании которых земельные участки могут предоставляться в аренду без торгов для строительства объектов туристической индустрии. Третий документ предполагает совершенствование межведомственного взаимодействия для развития разных направлений туризма. Сейчас инициативы дорабатываются с учетом предложений, озвученных на заседании рабочей группы.

Важность улучшения инвестиционного климата на Южном Урале неоднократно подчеркивал губернатор Алексей Текслер, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева отметила, что системная работа по стимулированию инвестиционной активности предприятий в части предоставления мер государственной поддержки, ведется на протяжении нескольких лет.

Добавим, что по итогам прошлого года Челябинская область сохранила 16 место по инвестициям в основной капитал среди других субъектов страны. Их объем составил чуть более 322 миллиарда рублей. А по результатам первого квартала 2021 года, Южному Уралу удалось подняться на 10 место по данному показателю: прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 25,7%.

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