Компании Челябинской области поддерживают экологические инициативы

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июня 2021, 08:07 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В регионе растет интерес к корпоративному волонтерству.

В пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция, в рамках которой эксперты обсудили вклад бизнес-сообщества в развитие экологического волонтерства на Южном Урале.

В своем выступлении заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Евгений Андреев подчеркнул, что решение экологических вопросов требует тесного взаимодействия общественности, бизнеса и власти. Только объединенные усилия могут дать видимые результаты.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, региональное ведомство активно привлекает к реализации различных проектов и развитию экологического волонтерства предприятия и организации Южного Урала.

Одной из ярких и масштабных экологических добровольческих программ эксперты назвали проект «Добрые дела для Таганая». Его запустили национальный парк, Национальный совет по корпоративному волонтерству и медиахолдинг «Гранада Пресс». В течение всего лета корпоративные волонтеры будут помогать штатным сотрудникам «Таганая».

По мнению председателя регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Челябинской области, управляющего по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России Анны Бушляковой, развитие социальных и экологических программ в сфере корпоративного волонтерства — это заметный тренд последних лет, который активно поддерживается местным бизнес-сообществом.

«НСКВ поддерживает экологические инициативы в Челябинской области и других регионах. Совет объединяет представителей разных компаний, создавая условия для широкого продвижения культуры добровольчества. Экологические активности становятся все более востребованными сотрудниками корпораций, — отметила Анна Бушлякова. — Бережное отношение к природным ресурсам — важная составляющая стратегии социально ответственных компаний в области устойчивого развития. Предприятия используют энергосберегающие технологии, снижают выбросы CO2 в атмосферу, внедряют «зеленые» офисы, а также поддерживают волонтерские инициативы своих сотрудников. Участие в «Добрых делах для Таганая» может стать стимулом к развитию корпоративного добровольчества в компаниях, повысить уровень экологической ответственности сотрудников. Приглашаем волонтерские команды предприятий и организаций Челябинской области присоединиться к проекту».

Виталий Безруков сообщил, что Министерство экологии и Национальный совет по корпоративному волонтерству подпишут соглашение о сотрудничестве, это позволит более активно развивать волонтерское направление в регионе и повышать уровень экологической грамотности и социальной ответственности населения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости