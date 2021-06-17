В Челябинской области ставка сельхозналога снизилась в 2 раза

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17 июня 2021, 18:13 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина ("Вечерний Челябинск")

Парламентарии региона поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера.

Во время обращения к Законодательному Собранию глава Челябинской области Алексей Текслер предложил снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе с 6% до 3%. «Прошлый год был особенно непростым для сельского хозяйства в регионе. Засуха нанесла серьезный урон урожаю, и логично было бы поддержать наших аграриев», — отметил 25 мая губернатор.

17 июня депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании приняли региональный закон о снижении вдвое ставки на 2021-2022 годы. Как сообщает пресс-служба правительства, выпадающие за этот период доходы муниципалитетов в сумме 179 миллионов рублей будут компенсированы средствами бюджета области.

Снижение ставки позволит значительно снизить налоговую нагрузку на южноуральских сельхозтоваропроизводителей, считает министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. По данным Федеральной налоговой службы, плательщиками единого сельскохозяйственного налога являются 80% аграриев Челябинской области.

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