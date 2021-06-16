Доллар дешевеет на фоне удорожания нефти

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 июня 2021, 11:19

Цены на нефть плавно вернулись на докризисный уровень. Это оказало влияние на валютный курс. Доллар подешевел по отношению к рублю на 12% за последние недели. Эксперты считают, что он будет дешеветь и дальше.



Федеральная резервная службы США перестаралась и напечатала в период пандемии большой объём денежной массы. Тренд на ослабление доллара может продолжаться в течение нескольких лет, предполагают аналитики компании TeleTrade. В таком случае евро и юань становятся более популярной валютой.



Эксперты рассматривают вероятность и другого сценария. При появлении в мире нового кризиса, доллар будет заметно дорожать, поэтому избавляться от него не нужно. Нефть не может несколько лет держаться на высоких позициях. Кризис можно спровоцировать элементарной монетарной политикой. Китайская валюта демонстрирует подорожание, однако это чревато последствиями для собственной экономики. Чтобы предотвратить укрепление юаня правительство КНР вынуждено запустить работу целых институтов.



Хранение сбережений в рублях также не вызывает доверия. Предлагаемая ЦБ ставка в 4,5% годовых не превышает даже инфляцию в стране. Доллар пока остаётся главной резервной валютой в мире.

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