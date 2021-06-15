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Эльвира Набиуллина заявила о восстановлении экономики России после пандемии

, 13:09 Источник: РИА Новости

В России наблюдается восстановление экономики. Уже удалось достичь показателей, которые отмечались в стране до уровня до пандемии. При этом производству требуется еще некоторое время для улучшения ситуации. Соответствующее заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Она подчеркнула, что в большинстве отраслей сегодня наблюдается превышение показателей до пандемии.

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