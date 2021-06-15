Аргументы Недели →
Экономика
13+
Эльвира Набиуллина заявила о восстановлении экономики России после пандемии
15 июня 2021, 13:09
Источник:
РИА Новости
В России наблюдается восстановление экономики. Уже удалось достичь показателей, которые отмечались в стране до уровня до пандемии. При этом производству требуется еще некоторое время для улучшения ситуации. Соответствующее заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Она подчеркнула, что в большинстве отраслей сегодня наблюдается превышение показателей до пандемии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
- Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
ПФ