В Челябинской области появится Ассоциация рыболовных хозяйств

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15 июня 2021, 12:51 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Она будет представлять интересы рыбоводов региона.

На прошедшем в Чебаркуле координационно-методическом совещании, в котором приняли участие представители рыболовных хозяйств Южного Урала, научного сообщества, министерства сельского хозяйства и районных управлений, было объявлено о создании в Челябинской области новой общественной организации — Ассоциации рыбоводных хозяйств.

В нее войдут рыбные хозяйства разных направлений, сотрудничество в рамках ассоциации позволит им объединить усилия в решении вопросов, связанных с увеличением объема добычи рыбы и борьбы с браконьерами. Сейчас организация проходит процедуру регистрации, ее председателем избран Петр Доютов, исполнительным директором — Игорь Лопатин.

Также в ходе совещания министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отметил, что стратегия развития рыбохозяйственной отрасли региона направлена на увеличение годового объема вылова — с 4 до 7 тысяч тонн в год. Среди перспективных направлений — компенсационное зарыбление и использование установок замкнутого водоснабжения для разведения аквакультуры.

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