Льготная ипотека «взвинтила» цены на стройматериалы и продукты

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 июня 2021, 11:20

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, программа льготной ипотеки стала причиной подорожания определённых товаров в стране.



Продовольственная инфляция ускорилась до 7,4% годовых. Больше всего подорожали сахар, яйца, подсолнечное масло, свёкла, лук, морковь. Несколько лет назад Центробанк предлагал создавать крупные овощехранилища, чтобы корректировать плодоовощную инфляцию. Это также позволило бы избежать резких сезонных колебаний. Удорожание стройматериалов, по мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, тоже объясняется запуском льготной ипотеки, нарушением поставок. Вложил свою лепту и мировой рост цен на металлопродукцию.



В Финансовом университете при правительстве считают, что инфляция приобрела глобальный характер. Центробанку удастся лишь скорректировать скачки. Мировой маховик роста цен остановить не получится. Последствия годовой пандемии производители и аграрии пытаются компенсировать повышением цен.





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