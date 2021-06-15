Большинство челябинцев считают себя финансово независимыми

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15 июня 2021, 08:21 Анна Семенова

Челябинцы считают себя финансово обеспеченными. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Это означает, что у них есть собственное жилье, они полностью обеспечивают себя и помогают родным

Исследование накануне Дня России провели в 37 городах специалисты СберСтрахования. Оказалось, что 63% россиян считают себя независимыми финансово. Они получают достойную зарплату и имеют накопления.

Большинство из тех, кто положительно оценил свое благосостояние, достигли возраста 40-50 лет. Самыми крепкими в финансовом плане оказались жители Новосибирска, Хабаровска и Владивостока.

Независимый гражданин, по мнению опрошенных, выглядит так: он полностью обеспечивает себя и помогает родным, у него есть собственное жилье, он имеет стабильный заработок, много путешествует и получает доход от вложений.

Челябинцы считают, что для финансовой независимости их доход должен достигать 68,1 тысяч рублей в месяц. При этом финансово независимыми признали себя 61% опрошенных южноуральцев. Возрастом, в котором они стали или хотели бы стать материально свободными, челябинцы назвали 23 года.

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