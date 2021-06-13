Челябинцы активно поддерживают идею введения безусловного базового дохода

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 июня 2021, 13:24 Анна Семенова

Челябинцы мечтают получать 30 тысяч в месяц просто так. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Об этом свидетельствует опрос исследовательского портала Superjob

В Госдуме всерьез думают о введении в стране регулярных выплат всем гражданам. Неважно, какой у тебя доход и есть ли работа, каждый месяц получи фиксированную сумму просто так. Называется и сумма, которую каждый год должен будет выложить федеральный бюджет - 18 триллионов рублей. Но вот что интересно: далеко не все россияне согласны на такие новшества. Согласно опросу сервиса SuperJob, 12% опрошенных россиян считают, что подобные выплаты подстегнут иждивенцев совсем не работать, большинство потратят полученные деньги бесцельно, все это будет лишь подстегивать рост инфляции.

Среди регионов, где идею безусловного базового дохода поддерживает большинство респондентов, оказался Челябинск. «За» высказались 52%. При этом желаемую выплату южноуральцы назвали немаленькую, в среднем 30200 рублей. Самые высокие запросы оказались у красноярцев, они мечтают получать просто так 35600 в месяц. Самые скромные пожелания в Ростове, там жителям достаточно 26500 в месяц.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости