В Челябинской области социальное неравенство одно из самых низких в стране

Аргументы Недели → Экономика

12 июня 2021, 08:30 Анна Семенова

Разница между богатыми и бедными в Челябинске не слишком большая. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza

Средняя зарплата россиян в 2020 году составила 35,7 тысяч рублей. Но нужно понимать, что такая цифра сложилась из того, что кто-то получал в месяц 82 тысячи рублей, а кто-то пытался выжить на 10 тысяч.

Именно эту разницу между богатыми и бедными проследили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Оказалось, что разница в доходах по стране доходит до восьми раз.

Больше всего разница видна в ЯНАО, Москве, на Чукотке и Сахалине.

В список «середняков» вошли наши соседи – Свердловская область.

Челябинская область оказалась в списке с низкими средними доходами, соответственно и социальное неравенство здесь не так заметно. Разница между доходами южноуральцев достигает 5,5 раз. Наименьший средний доход – 9,6 тысяч рублей, наибольший – 53 тысячи рублей. Такая же история в Костромской области, Карачаево-Черкесии, Кировской и Новгородской областях и проч.

Кстати, неравенство доходов россиян в 2020 году немного сгладилось благодаря антикризисным выплатам. В стране стало меньше крайней бедности, но зато и снизилась доля среднего класса.



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