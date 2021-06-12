В Челябинской области социальное неравенство одно из самых низких в стране

К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza
Средняя зарплата россиян в 2020 году составила 35,7 тысяч рублей. Но нужно понимать, что такая цифра сложилась из того, что кто-то получал в месяц 82 тысячи рублей, а кто-то пытался выжить на 10 тысяч.
Именно эту разницу между богатыми и бедными проследили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Оказалось, что разница в доходах по стране доходит до восьми раз.
Больше всего разница видна в ЯНАО, Москве, на Чукотке и Сахалине.
В список «середняков» вошли наши соседи – Свердловская область.
Челябинская область оказалась в списке с низкими средними доходами, соответственно и социальное неравенство здесь не так заметно. Разница между доходами южноуральцев достигает 5,5 раз. Наименьший средний доход – 9,6 тысяч рублей, наибольший – 53 тысячи рублей. Такая же история в Костромской области, Карачаево-Черкесии, Кировской и Новгородской областях и проч.
Кстати, неравенство доходов россиян в 2020 году немного сгладилось благодаря антикризисным выплатам. В стране стало меньше крайней бедности, но зато и снизилась доля среднего класса.
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