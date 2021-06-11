Еще одна челябинская компания стала резидентом «Сколково»

Аргументы Недели → Экономика

11 июня 2021, 22:15 Татьяна Михайлова

Фото — пресс-служба IT-Park74

Организация «Акваконтроль» стала тридцатым по счету представителем региона в фонде.

Во время «Innovation's day by SKOLKOVO», который недавно прошел в Челябинске, представители федерального фонда «Сколково» объявили о том, что южноуральская компания «Акваконтроль» получила статус резидента «Сколково». Это тридцатый по счету представитель Челябинской области в фонде.

«Акваконтроль» занимается разработкой систем автоматизации процессов работы с жидкими бытовыми отходами. Благодаря решениям, предлагаемым фирмой, коммунальные службы могут автоматизировать процессы вывоза ЖБО, работу городских точек слива ЖБО и ассенизаторов, а также контроль заполнения и откачки подземных коммуникаций. Деятельность «Акваконтроля» связана с технологиями «Умного города» — одного из самых динамично развивающихся направлений в мире. Кампании, работающие в данной сфере, имеют перспективы выхода на глобальный рынок.

По словам заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой, Южный Урал является лидером по количеству городов-пилотов проекта «Умный город». Его реализуют шесть городов: это Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Снежинск, Копейск и Кыштым. В Челябинской области создан региональный банк решений для «Умных городов», который содержит подробное описание более 70 успешно реализованных проектов. Банком могут воспользоваться муниципалитеты, это позволит им сэкономить время на выбор определенного решения.

Отбором проектов в банк «Умного города» занимается подведомственный минцифре региона Центр развития цифровых технологий, его контакты — +7 (351) 218-22-77, info@digital174.ru.

Справка

Региональным фондом «Сколково» является Технопарк информационных технологий города Челябинска (IT-Park74). Он был создан в 2016 году частным инвестором и получил статус оператора фонда в 2017. Перспективное направление работы IT-Park74 — технологические стартапы.

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