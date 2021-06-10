COVID-19: последствия для бизнеса

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 июня 2021, 21:49 Лолита Камынина

Фото из открытых источников

От COVID-19 пострадали различные сферы общества. Не обошлось и без последствий в бизнесе и экономики. Сегодня мы рассмотрим различные взгляды на вспышку коронавируса, двойные угрозы для жизни, а также на то, как организации могут подготовиться к новым требованиям, правилам и нормам жизни.



Изменения ускоряются под давлением, о чем свидетельствуют последние год. Мы рассмотрим многочисленные изменения, которые повлияли на контекст для компаний, сотрудников и общества. Мы проанализировали изменения потребителей в Азии, последствия ухода женщин из рабочей силы и почему можно считать, что наступила новая эра для профессии, связанной с бизнесом.



Рынок делает акцент на Азию, на нем мы остановимся сейчас. Половина роста мирового потребления в ближайшее десятилетие будет приходиться на неё. Снижение уровня бедности, рост доходов, сокращение размера домохозяйства, старение населения и увеличение числа женщин, зарабатывающих больше денег, - все это факторы, изменяющие потребительские тенденции в Азии. Тем, кто хочет продавать товары этим потребителям, необходимо понимать факторы, включая их растущий интерес к экологичности, азиатским брендам и новым формам собственности. Еще одна тенденция, о которой следует помнить: неравенство растет и, вероятно, усугубилось пандемией.



Многие сотрудники различных компаний считают, что их профессия изменилась после пандемии COVID-19. После многих лет давления с целью оцифровывать свои роли и переводить сотрудников на решения «самообслуживания», выявлен импульс к возрождению человеческого взаимодействия. Лидеры считают, что они должны сотрудничать лично, чтобы привлекать и удерживать стратегические таланты и повышать моральный дух. Одна из причин такого поворота: они узнали во время пандемии, когда решения приходилось принимать молниеносно, что лидерский талант присутствует повсюду и просто нуждается в правильной поддержке для процветания.



Давление может ускорить изменения, но иногда и обращает их вспять. Это печальная история 2,3 миллиона американских женщин, которые оставили работу в первый год пандемии. Последние статистические данные Бюро труда США показывают, что недавний прирост занятости значительно благоприятствует мужчинам. Политолог, изучающий эту «цессию», и руководитель отдела кадров, который бросил свою работу, чтобы наблюдать за онлайн-обучением своих детей, обсуждают потерянные зарплаты, застопорившуюся карьеру и низкий заработок за всю жизнь, которые могут отразиться на ближайшие десятилетия.



Еще что теряют женщины, уходя с работы? Цель. 70% людей утверждают, что они достигают своей цели в жизни благодаря своей работе.

Потребители здравоохранения в США говорят, что набрали вес, меньше занимались спортом и откладывали лечение на протяжении всей пандемии. Согласно различным опоросам в абсолютно разных компаниях, сделан вывод, что их взгляд на поставщиков медицинских услуг и их планы в будущем тоже изменился. Поставщики медицинских услуг должны адаптироваться к среде после COVID-19, сосредоточив внимание на «целостном человеке» и предлагая как потребителям, так и поставщикам стимулы к изучению затрат и возможностей.



Вот еще несколько ключевых результатов отраслевого исследования на этой неделе:



Скандинавские компании, у которых унаследовано многолетнее внимание к вопросам окружающей среды, похоже, имеют все возможности для того, чтобы преуспеть, в то время как компании по всему миру наверстывают упущенное в вопросах устойчивости. Но анализ показал, что многие скандинавские фирмы отстают от своих глобальных коллег. Решения для скандинавских компаний по возвращению к росту и масштабированию включают заключение сделки в год, увеличение расходов и постановку амбициозных целей по повышению производительности.

Ожидается, что продажи электромобилей на аккумуляторных батареях будут расти на 25 процентов ежегодно до 2030 года. С ростом затрат и конкуренции для операторов зарядных станций рост будет происходить за счет дифференциации местоположения, скорости зарядки и партнерских отношений.

Компании могут получить максимальную отдачу от преобразований своих платформ, если они решат, будут ли они оркестраторами или поставщиками, разработать стимулы, привлекающие нужных участников, и усовершенствовать технологии с помощью облачной инфраструктуры и подхода «программное обеспечение как услуга».

Банки могут более эффективно бороться с отмыванием денег, внедрив сквозную обработку. Автоматизация процесса «знай своего клиента» также упрощает работу для клиентов и делает менее утомительным для сотрудников.

Ожидается, что рынок биосимиляров увеличится вдвое, достигнув более 30 миллиардов долларов к 2025 году и более 60 миллиардов долларов к 2030 году. Компании, производящие биосимиляры, которые ускоряют разработку и адаптируют подходы к рынку каждой страны, будут иметь наилучшие возможности для того, чтобы воспользоваться этим ростом.



Джиллиан Тетт, обозреватель Financial Times по рынкам и финансам и управляющий редактор в США, рассказывает о своей книге «Антро-видение: новый взгляд на бизнес и жизнь». Тетт исследует, как антропологи проникают в умы людей, чтобы понять другие культуры, и как лидеры могут делать то же самое для оценки своего собственного окружения.



Проблемы следовало ожидать, но мало кто ожидал такого.

Из-за пандемии предприятиям и правительствам пришлось столкнуться с запутанным набором сбоев в цепочке поставок и логистики. Более года назад мы знали, что сталкиваемся с потрясениями в системах здравоохранения, образования и на рабочем месте. Однако такие разветвления, как нехватка полупроводников, предсказать было труднее.

Глобальный дефицит полупроводников угрожает восстановлению экономики и представляет собой неотложную проблему для автопроизводителей, которые в результате уже объявили о сокращении производства - и ожидаемых потерях доходов на миллиарды долларов.

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