Минэнерго Белоруссии сообщило о приёмке в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

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10 июня 2021, 14:52

БелАЭС, фото с сайта belaes.by

Министерство энергетики Белоруссии в четверг, 10 июня, сообщило о принятии в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Пресс-служба Минэнерго Белоруссии сообщила, что приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока БелАЭС на основании положительных заключений надзорных органов и рабочей комиссии. Также МЧС Белоруссии выдало лицензию на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности, - передает РИА Новости.

В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых кВт.ч.

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