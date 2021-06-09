Рост цен в России и во всем мире может ударить по самым уязвимым слоям населения

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2021, 15:03 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Инфляционная волна накрывает весь мир и становится основным дестабилизирующим фактором, от которого пострадают самые уязвимые слои населения в разных странах. В России, в частности, строительные материалы подорожали за последний год более чем на 16%. Российские чиновники ранее утверждали, что пик инфляции будет пройден в марте, но западные эксперты и сейчас придерживаются иного мнения.



Игнорирование опасности высокой инфляции «может вызвать значительную рецессию и цепочку финансовых бедствий по всему миру, особенно на развивающихся рынках», отмечает главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау. Немецкие аналитики считают, что высокая инфляция сохранится и приведет к кризису:



«Последствия могут быть разрушительными, особенно для наиболее уязвимых слоев общества».



Wall Street Journal (WSJ) отмечает, что рост цен на сырьевые товары в мире наносит ущерб как предприятиям, так и домохозяйствам и усиливает опасения, что инфляция станет еще более устойчивой. По сведениям издания, такого повсеместного подорожания сырьевых товаров ранее не наблюдалось. Цены на пиломатериалы, железную руду и медь достигли рекордных значений. Кукуруза, соевые бобы и пшеница выросли в цене до максимальных уровней за последние восемь лет. Стоимость нефти на днях обновила двухлетний максимум. В то же время инвесторы делают ставку на подорожание нефти до 100 долларов за баррель к концу 2022 года.



В свою очередь Росстат сообщил, что годовая инфляция в нашей стране превысила 6%, что соответствует пятилетнему максимуму. Эксперты считают, что новый отчет Росстата повышает шансы нового увеличения ключевой ставки Центробанком РФ в ближайшую пятницу.



Все больше аналитиков склоняются к тому, что пределом в повышении ключевой ставки станет 6% вместо предыдущей оценки в 5,75%.



«При 6-процентной инфляции и отсутствии признаков ее замедления у ЦБ просто нет вариантов. Ставку нужно как можно быстрее поднимать как минимум до 6%», – считает Евгений Суворов, экономист банка «ЦентроКредит». Однако, по его мнению, на такое ЦБ не пойдет, поэтому стоит ждать повышения ставки лишь до 5,5%.



Минэкономразвития сообщает, что сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом рынке, стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и фруктов – это те разнонаправленные факторы, которые будут влиять на динамику инфляции в РФ в июне 2021 года.



Шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев считает, что главной причиной нынешней инфляции является изменение оценок денежной массы, которую искусственно накачали триллионами долларов и евро.



«Попросту говоря, сами деньги стали стоить и цениться меньше, чем до кризиса. А значит, российской экономике нужна стойкая защита хотя бы от импортированной к нам извне составляющей инфляции: нам хватает здесь и собственных подобных же проблем с высокой стоимостью производства сельхозпродукции, с аграриями, переработчиками и малым бизнесом, которые задавлены накопившимися за 10–15 лет кредитами под слишком высокий процент», - отмечает аналитик.



По его мнению, увеличение ключевой ставки ЦБ «никаких проблем с инфляцией не решит».



«Наоборот, увеличение стоимости и снижение доступности кредитов для реального сектора может усугубить проблему роста цен, замедлив не только темпы инвестирования в развитие, но и возможности перекредитования тех же аграрных предприятий под более низкий процент», – заключает эксперт.





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