Компания «Газпром» нацелена на сокращение транзита сырья через Польшу из-за «Северного потока - 2»

Российская компания “Газпром” собирается сократить поставки “голубого топлива” в ФРГ через белорусскую и польскую территорию в 8 раз в период октябрь-декабрь текущего года. Речь идет о транзите по газопроводу Ямал - Европа.
По мнению некоторых экспертов, тот объем газа, который перестанут поставлять, задействуют в “Северном потоке - 2”. При этом государство, которое решит более не пользоваться газом из РФ, превратится в балансирующий маршрут для транзита.
Отмечается, что в последнем квартале нынешнего года поставки газа по газопроводу Ямал - Европа будут уменьшены до 1 млрд кубометров. На это указывают данные отчета, в котором речь идет о сделках российской энергетической компании в прошлом году.
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