В правительстве не исключили, что Россия лишится первенства по экспорту газа

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 июня 2021, 11:33 Источник: ПРАЙМ

pixabay.com

В российском правительстве считают вероятным, что в 2024 году Россия перестанет быть самым крупным на планете экспортером газа. На это указывают данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

В соответствии с этим документом, в период до 2023 года за Российской Федерацией сохранится лидерство по поставкам “голубого топлива” на международный рынок среди всех прочих стран. При этом в дальнейшем РФ может уступить первую позицию. И это может произойти уже в 2024 году.

Для России европейский рынок является на сегодняшний день первостепенным в плане поставок газа. В ОПЕК сообщили, что в позапрошлом году России удалось поставить в другие страны порядка 261 млрд кубометров газа. Далее идут Катар и Соединенные Штаты - 143 млрд и 132 млрд кубометров соответственно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости