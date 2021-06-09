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В правительстве не исключили, что Россия лишится первенства по экспорту газа

, 11:33 Источник: ПРАЙМ

В правительстве не исключили, что Россия лишится первенства по экспорту газа
pixabay.com

В российском правительстве считают вероятным, что в 2024 году Россия перестанет быть самым крупным на планете экспортером газа. На это указывают данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

В соответствии с этим документом, в период до 2023 года за Российской Федерацией сохранится лидерство по поставкам “голубого топлива” на международный рынок среди всех прочих стран. При этом в дальнейшем РФ может уступить первую позицию. И это может произойти уже в 2024 году.

Для России европейский рынок является на сегодняшний день первостепенным в плане поставок газа. В ОПЕК сообщили, что в позапрошлом году России удалось поставить в другие страны порядка 261 млрд кубометров газа. Далее идут Катар и Соединенные Штаты - 143 млрд и 132 млрд кубометров соответственно.

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