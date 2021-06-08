Аргументы Недели Экономика 13+

Аналитик Коган оценил ближайшие перспективы курса доллара и евро

, 18:44 Источник: Свободная пресса

Аналитик Коган оценил ближайшие перспективы курса доллара и евро
доллары, pixabay.com

Аналитик Михаил Коган в рамках беседы с журналистами во вторник, 8 июня, оценил ближайшие перспективы курса доллара и евро. Специалист также прокомментировал текущий курс вышеуказанных валют.

Сегодня курс доллара вырос на 12 копеек по сравнению показателями закрытия предыдущего дня и достиг 72,95 рубля на Московской бирже. Курс евро на открытии прибавил 16 копеек и составил 88,94 рубля. Позже доллар стал падать в цене и опустился ниже 72,5 рубля. Евро в свою очередь снизился до 88,3 рубля.

Михаил Коган в беседе со "Свободной прессой" заметил, что доллар повторяет вчерашний сценарий, в рамках которого валюта по итогам дня подешевела после первоначальных попыток роста. В начале европейской сессии доллар подрастает в цене, причем он уже отыграл потери 7 июня. Валюта, как считает специалист, имеет шанс "отстоять позиции", если уклонение от рисков примет более выраженные очертания, а также продолжит восстанавливаться доходность облигаций.

Аналитик добавил, что в случае с парой доллар/рубль, которая сохраняет "медвежий уклон", торгуясь на минимальных уровнях середины марта, сценарий предполагает сокращение потерь, но возвращения выше уровня 73 рубля пока ожидать не стоит.

По мнению эксперта, пара евро/рубль в ближайшие дни может продемонстрировать более высокую волатильность на фоне экономических данных из еврозоны, а также заседания ЕЦБ. "При этом ключевым будет отчет по американской инфляции, который будет опубликован в четверг", – заключил Коган.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью