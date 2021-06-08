Аналитик Коган оценил ближайшие перспективы курса доллара и евро

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8 июня 2021, 18:44 Источник: Свободная пресса

доллары, pixabay.com

Аналитик Михаил Коган в рамках беседы с журналистами во вторник, 8 июня, оценил ближайшие перспективы курса доллара и евро. Специалист также прокомментировал текущий курс вышеуказанных валют.

Сегодня курс доллара вырос на 12 копеек по сравнению показателями закрытия предыдущего дня и достиг 72,95 рубля на Московской бирже. Курс евро на открытии прибавил 16 копеек и составил 88,94 рубля. Позже доллар стал падать в цене и опустился ниже 72,5 рубля. Евро в свою очередь снизился до 88,3 рубля.

Михаил Коган в беседе со "Свободной прессой" заметил, что доллар повторяет вчерашний сценарий, в рамках которого валюта по итогам дня подешевела после первоначальных попыток роста. В начале европейской сессии доллар подрастает в цене, причем он уже отыграл потери 7 июня. Валюта, как считает специалист, имеет шанс "отстоять позиции", если уклонение от рисков примет более выраженные очертания, а также продолжит восстанавливаться доходность облигаций.

Аналитик добавил, что в случае с парой доллар/рубль, которая сохраняет "медвежий уклон", торгуясь на минимальных уровнях середины марта, сценарий предполагает сокращение потерь, но возвращения выше уровня 73 рубля пока ожидать не стоит.

По мнению эксперта, пара евро/рубль в ближайшие дни может продемонстрировать более высокую волатильность на фоне экономических данных из еврозоны, а также заседания ЕЦБ. "При этом ключевым будет отчет по американской инфляции, который будет опубликован в четверг", – заключил Коган.

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