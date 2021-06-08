Челябинцы презентуют свои технологические стартапы

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 июня 2021, 14:12 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

На Южном Урале пройдет «Innovation's day by SKOLKOVO».

10 июня в центре «Мой бизнес» Челябинской области региональный оператор фонда «Сколково» «IT-Park74» проведет «Innovation's day by SKOLKOVO». У участников мероприятия будет возможность презентовать свои технологические проекты реальным инвесторам, а также получить консультацию руководителя направления по работе с регионами фонда «Сколково» Антона Алимова.

Регистрация на «Innovation's day» ведется на сайте https://apsk74.ru?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link. Место проведения мероприятия — Челябинск, ул. Российская, 110 к1 (второй этаж).

Добавим, что мероприятие проводится при поддержке Фонда развития промышленности Челябинской области, Фонда содействия инновациям, Центра развития цифровых технологий, «Деловой России» и «Опоры России». Информационным партнером выступает медиахолдинг «Гранада Пресс».

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