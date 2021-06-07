Челябинская область наращивает объемы экспорта

В январе-апреле этого года крупнейшим партнером региона стала Турция.
Как сообщает телеграм-канал «Про экономику 74», объем экспорта Челябинской области за первые четыре месяца 2021 года составил свыше 2 миллиардов долларов США, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Южный Урал поставляет товары в Турцию, Казахстан, Египет, Узбекистан, Китай и другие страны. Среди самых востребованных позиций, которые продает Челябинская область, остаются черные и цветные металлы, минеральная продукция и продукция машиностроения.
Также экономисты отмечают рост импорта — он увеличился на 36%.
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