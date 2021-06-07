Челябинская область наращивает объемы экспорта

Аргументы Недели → Экономика

7 июня 2021, 20:39 Татьяна Михайлова

Фото из архива редакции газеты «Южноуральская панорама», автор Вячеслав Шишкоедов

В январе-апреле этого года крупнейшим партнером региона стала Турция.

Как сообщает телеграм-канал «Про экономику 74», объем экспорта Челябинской области за первые четыре месяца 2021 года составил свыше 2 миллиардов долларов США, что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Южный Урал поставляет товары в Турцию, Казахстан, Египет, Узбекистан, Китай и другие страны. Среди самых востребованных позиций, которые продает Челябинская область, остаются черные и цветные металлы, минеральная продукция и продукция машиностроения.

Также экономисты отмечают рост импорта — он увеличился на 36%.

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