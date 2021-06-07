Решетников назвал неизбежным частичное повышение налогов

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7 июня 2021, 09:51 Источник: РБК

Максим Решетников, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что «аккуратная» донастройка налоговой системы необходима. По его словам, бизнесмены, не принимающие участие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше отдавать в казну.

«… для тех компаний, которые инвестируют прибыль, для них ничего измениться не должно. А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить средства из компаний, не заниматься новыми инвестициями, не запускать новый инвестиционный цикл, наверное, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет», - пояснил в рамках ПМЭФ.

Решетников добавил, что Минфин представил уже какие-то наброски, сейчас это нужно обсудить с бизнесом. Один из варинтов - это повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам. При этом основной задачей данного проекта министр назвал создание стимулов для сохранения денег крупных компаний внутри экономики страны.

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