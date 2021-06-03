Аргументы Недели Экономика 13+

Путин объяснил, кто в значительной степени повлиял на выход российской экономики из вызванного пандемией кризиса

, 15:48 Источник: ТАСС

Путин объяснил, кто в значительной степени повлиял на выход российской экономики из вызванного пандемией кризиса
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекцией. По его словам, существенную помощь в этом вопросе оказали предприниматели.

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом», - пояснил глава государства на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что предприниматели знают о положении дел в экономике «лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме».

«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», - добавил президент.

Российские лидер надеется, что страна будет не только «выходить уверенно из сложной ситуации», но и без всяких сомнений выйдет на новые рубежи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия как крупнейшая мировая держава обладает «смертоносным» оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью