Путин объяснил, кто в значительной степени повлиял на выход российской экономики из вызванного пандемией кризиса

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 июня 2021, 15:48 Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекцией. По его словам, существенную помощь в этом вопросе оказали предприниматели.

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом», - пояснил глава государства на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что предприниматели знают о положении дел в экономике «лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме».

«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», - добавил президент.

Российские лидер надеется, что страна будет не только «выходить уверенно из сложной ситуации», но и без всяких сомнений выйдет на новые рубежи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости