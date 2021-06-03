Глава Минфина Силуанов заявил о планах по сокращению вложений средств ФНБ в доллары

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3 июня 2021, 13:44 Источник: РИА "Новости"

доллары, pixabay.com

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ведомство приняло решение по сокращению вложений средств Фонда национального благосостояния РФ в доллары.

Силуанов уточнил, что Министерство финансов, как и ЦБ, приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в долларовые активы. По словам руководителя ведомства, сегодня около 35% вложений ФНБ сделаны в доллары и 35% – в евро, но принято решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заменив вложения в доллары увеличением вложений в евро и в золото.

"Доллар – ноль, евро – 40%, юань – 30%, золото – 20%, фунты и иены – по 5%", – отметил Антон Силуанов и добавил, что реализация плана по замещению займет около месяца.

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