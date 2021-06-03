Рост цен за рубежом скажется на стоимости российских товаров

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3 июня 2021, 11:35

В экономически развитых государствах наблюдается высокий уровень инфляции. Рост цен на импорт скажется на стоимости отечественных товаров.



Во многих государствах Европы цены подросли за год более чем на 3%. В странах G20 потребительские цены увеличились почти на 4% за последний месяц. По данным статистики, инфляция в Европе по итогам мая составила 2%. Эксперты считают главной причиной роста увеличение стоимости углеводородов на мировом рынке.



В РФ инфляция по итогам года прогнозируется в 5%. При этом многое будет определяться ценами на нефть и газ. В CMS Institute считают, что в России уровень инфляции схож с показателями США, Европы и других государств. Правительству в этих условиях нужно думать не о самих последствиях, а о том, как пройти сложный экономический период с минимальными потерями.

Каналами «импорта инфляции» между странами являются цена на нефть и газ, вывоз капитала и т.д. Мировой рост цен уже сказался на стоимости российского продовольствия. Ухудшение покупательской способности россиян вынуждает правительство прорабатывать различные меры поддержки населения.





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