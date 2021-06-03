Контрольно-счетная палата региона опубликовала данные по уровню бедности

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3 июня 2021, 08:39 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Проведенный ведомством анализ показал, что количество южноуральцев, проживающих за чертой бедности, снижается.

Численность населения Челябинской области с доходами ниже прожиточного минимума снижается в течении последних 5 лет. Так, в 2016 году показатель составил 483,2 тысячи человек, а в 2020 — 443,6 тысячи. Таким образом, количество тех, кто живет за чертой бедности, уменьшилось на 39,6 тысяч человек. По итогам 2020 года доход ниже прожиточного минимума имеют 12,8% южноуральцев.

Добавим, что выполнения вышеуказанного показателя признано индикатором цели №1 «Ликвидации нищеты» в области устойчивого развития.

Ознакомиться с подробностями анализа можно в телеграм-канале Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

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