Контрольно-счетная палата региона опубликовала данные по уровню бедности
3 июня 2021, 08:39 Татьяна Михайлова
Проведенный ведомством анализ показал, что количество южноуральцев, проживающих за чертой бедности, снижается.
Численность населения Челябинской области с доходами ниже прожиточного минимума снижается в течении последних 5 лет. Так, в 2016 году показатель составил 483,2 тысячи человек, а в 2020 — 443,6 тысячи. Таким образом, количество тех, кто живет за чертой бедности, уменьшилось на 39,6 тысяч человек. По итогам 2020 года доход ниже прожиточного минимума имеют 12,8% южноуральцев.
Добавим, что выполнения вышеуказанного показателя признано индикатором цели №1 «Ликвидации нищеты» в области устойчивого развития.
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