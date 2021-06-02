В Челябинске стремительно дорожают огурцы и молоко

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2 июня 2021, 09:08 Анна Семенова

Огурчики вновь в цене. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В то же время замедлился рост цен на лимоны, муку и медтехнику

Свежие данные по инфляции представили в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России. В Челябинской области в апреле годовой показатель составил 5,2%. По сравнению с мартом цифры снизились на 0,3%. Таким образом, на Южном Урале ситуация лучше, чем в среднем по стране (5,5%). Но по УрФО мы все-таки чуть превышаем средний показатель в 4,9%.

Теперь о ценах. Апрель показал рост цен на огурцы. Эксперты считают, что падение спроса на популярный овощ в 2020 году было связано с прекращением работы кафе и ресторанов, которые закупали огурчики в больших количествах. Сейчас ситуация восстановилась.

Поползли вверх и цены на молоко и сыр. Подорожала упаковка, ветпрепараты, топливо. Кроме того, молочники готовятся к введению обязательной маркировки продукции.

Также быстро, как и прежде, растут цены на бензин.

Но есть и товары, спрос на которые упал, соответственно, и рост их стоимости замедлился. Например, лимоны, лук и чеснок теперь утратили свою популярность. В пандемийный год южноуральцы запасались этими продуктами в большом количестве, чтобы спасаться от ковида, что и привело к их удорожанию. Также люди перестали скупать медицинские приборы для самодиагностики. Упал спрос на сложную технику для удаленной работы: смартфоны, ноутбуки и проч.

Благодаря субсидиям для хлебопеков не растут бешеными темпами цены на муку, булочки и хлеб.

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