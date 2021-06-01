Отечественная экономика не сможет восстановиться в ближайшую пятилетку

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 июня 2021, 12:05

По сообщениям Аналитического кредитного рейтингового агентства, российская экономика замедлится в своём росте порядка на 2% в год. Если в текущем году мировой ВВП увеличится как минимум на 5%, то российский показатель составит не более 3,5%.



Центробанк имеет в этом отношении несколько другой прогноз. Глава ЦБ Эльвира Набиулина уверена, что российский ВВП сможет достичь докризисного показателя уже к середине года. Упаднических настроений относительно будущего экономики не может себе позволить и Минэкономразвития, которое отвечает за рост ВВП. Пока его относительная стабильность обеспечивается исключительно сырьевым сектором, который получает значительные доходы от реализации на внешний рынок нефти, газа, металлов. Но такая картина будет наблюдаться от силы год, два. Позже ценовая ситуация стабилизируется и повлечёт падение экономики. Прогнозов относительно ВВП существует очень много. В ряде случаев расхождения составляют 3% и более.



Главной проблемой экономики России остаётся зависимость от зарубежных государств. По этой причине внутренний рынок не может полноценно развиваться и диктовать свои условия. Отсутствие стратегических предприятий полного цикла в стране также не позволяет получить значительный экономический рост.





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