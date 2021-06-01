На политику импортозамещения выделен 1 трлн рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 июня 2021, 11:54

Американские производители недовольны ограничительными мерами, принятыми администрацией Дональда Трампа. Уменьшение импорта приводит к большим потерям, сокращает стимулы производства. Аналогичные настроения заметны у российских производителей.



В качестве мер поддержки российских производителей правительство решило выделить порядка 1 триллиона рублей. Средства пойдут на реализацию программы импортозамещения. Россия проводит политику контрсанкций уже на протяжении семи лет. По мнению чиновников, этого времени было достаточно, чтобы российским производителям встать на ноги, получить необходимые инвестиции и выйти на внешний рынок. При этом правительство пытается уйти от ответа относительно зависимости цен на продукцию от действий санкций.



По официальным заявлениям, продовольственная программа в стране выполняется полностью благодаря продуманным действиям кабинета министров, поддержке производителей и контролю за ценами на продукцию.

Риторика вреда контрсанкций, очевидно, в стране находится под строгим запретом. Производители прекрасно понимают, что многие сферы зависят от зарубежного сырья, его стоимости. Программа финансовой поддержки импортозамещения не всегда является эффективной для российских компаний.





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