Кредитная история: долги россиян достигли максимума из-за низкого уровня доходов

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 июня 2021, 11:38

Фото: pixabay.com

Рост необеспеченного потребительского кредитования достиг максимума за последние годы в России. Его темпы опередили рост доходов населения и привели к повышению в 2020 - I квартале 2021 года долговой нагрузки граждан с 10,7 до 11,9%. Об этом говорят данные Банка России.



Эксперты Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщают, что в марте 2021 года в России было выдано рекордное количество микрокредитов: было оформлено 2,3 млн таких займов, а в годовом выражении их прирост составил 30%. При желании поддерживать уровень потребления, достигнутый в годы высоких цен на нефть, россияне все больше и больше обращаются за кредитами. Решая за счет кредитов проблему недостающих доходов, не порождаем ли мы новую проблему, когда обслуживать взятые кредиты будет невозможно?



Складывается негативная тенденция, ведь нынешние 11,9% долговой нагрузки такими темпами очень скоро могут превратиться в 13%, а то и более. Даже на фоне развитых стран, где более высокий уровень долговой нагрузки населения является менее опасным, по сравнению с развивающимися экономиками нынешний показатель России выглядит тревожно.



В США платежи по долгам к доходам домохозяйств устойчиво росли с первой половины 90-х годов прошлого века (примерно с 10,4%) до почти 13,3% накануне мирового финансового кризиса 2009 года. Потом произошло резкое снижение этого показателя до 9% в 2020 году. Наращивание долгов закончилось ипотечным кризисом (там именно ипотечные долги имели критически большое значение), который стал катализатором мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.



В России рост долгов по ипотеке тоже вносит свой значимый вклад в повышение закредитованности граждан. Доля выплат по ипотечным кредитам в нашей стране выросла за последние 7 лет более чем в 2 раза. Общая задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле 2021 года, по данным Банка России, превысила 10 трлн рублей.



Внушительный рост задолженности по ипотечным кредитам сегодня - это в том числе результат действия государственных программ субсидирования ипотечных ставок, а также мягкой денежно-кредитной политики. Средняя ставка по ипотечным кредитам, предоставляемым на первичном рынке, как указывает Банк России, в IV квартале 2020 года - I квартале 2021 года составила 5,9%. Годовой прирост ипотечного портфеля на 1 апреля 2021 года составил 23,4%.



По данным «Федресурса», в I квартале 2021 года прирост числа личных банкротств (банкротств граждан) в годовом выражении составил 81,5%! Банкам это грозит серьезными финансовыми потрясениями, тоже вплоть до банкротств.



Возникает вопрос: а что же делать россиянам в условиях снижающихся доходов населения? Пока он остается без ответа.





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