Государственный долг России достиг 19,7 триллиона рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 июня 2021, 10:44

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и по состоянию на 1 апреля составил 19,7 триллиона рублей (17% ВВП). В аналитической записке Счетной палаты говорится, что внешний долг составляет 56,1 миллиарда долларов. Он снизился на 598,3 миллиона, или на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января.

В рублевом эквиваленте внешний долг увеличился на 58,3 миллиарда рублей с начала года, или на 1,4 %. Он составил 4,247 триллиона рублей.

Внутренний долг увеличился на 683 миллиарда рублей, или на 4,6%. Теперь он составляет 15,434 триллиона. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла до 78,4% с 77,9%.

Расходы бюджета федерации на обслуживание госдолга за первый квартал 2021 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Они составили 238,5 миллиарда рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости