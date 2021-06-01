В Челябинске забрать посылку из интернет-магазина теперь можно в подъезде

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1 июня 2021, 09:12 Анна Семенова

Теперь забрать посылку можно будет в собственном доме. Фото: официальный сайт TelePort

В наш город зашла новая сеть постаматов TelePort

О новой сети постаматов в Челябинске сообщает сайт Полит 74. Проект TelePort успешно работает в Москве и Санкт-Петербурге. Компания приняла решение расширяться по всей стране. Жители 12 регионов, в числе которых и наш, совсем скоро смогут быстрее и проще забирать свои покупки из интернет-магазинов. Первая партия постаматов уже установлена.

Кстати, главная фишка компании в том, что свои боксы они устанавливают даже в подъездах жилых домов! Будут работать на доставку и партнерские пункты выдачи, всего их будет около двух тысяч. Таким образом, челябинцы смогут заказать свою посылку в максимально удобное для себя место. А если купленный товар не подошел, его можно вернуть так же, через постамат.

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