В Челябинске забрать посылку из интернет-магазина теперь можно в подъезде
1 июня 2021, 09:12 Анна Семенова
В наш город зашла новая сеть постаматов TelePort
О новой сети постаматов в Челябинске сообщает сайт Полит 74. Проект TelePort успешно работает в Москве и Санкт-Петербурге. Компания приняла решение расширяться по всей стране. Жители 12 регионов, в числе которых и наш, совсем скоро смогут быстрее и проще забирать свои покупки из интернет-магазинов. Первая партия постаматов уже установлена.
Кстати, главная фишка компании в том, что свои боксы они устанавливают даже в подъездах жилых домов! Будут работать на доставку и партнерские пункты выдачи, всего их будет около двух тысяч. Таким образом, челябинцы смогут заказать свою посылку в максимально удобное для себя место. А если купленный товар не подошел, его можно вернуть так же, через постамат.
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