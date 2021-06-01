В Челябинской области «средний чек» по ипотеке вырос на 7%
1 июня 2021, 08:34 Анна Семенова
Теперь наши земляки берут взаймы даже больше, чем до пандемии
Ипотечный рынок не просто восстановился после пандемии, но и активно наращивает свою мощь. Так в апреле 2021 года, по данным Национального бюро кредитных историй, средняя сумма по стране, взятая в ипотеку, побила рекорд и составила 3,06 млн. руб. Еще в марте эта сумма составляла 2,92 млн. руб.
Самый большой займ выдали в апреле в Москве – 6,57 млн.руб. Из регионов Челябинская область показала наивысший рост вместе со Ставропольским краем, Самарской, Воронежской и Иркутской областями. На Южном Урале «средний чек» по ипотеке вырос на 7,1%. Наши земляки в апреле брали взаймы на покупку жилья в среднем 2 007 826 рублей.
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