В Челябинской области «средний чек» по ипотеке вырос на 7%

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1 июня 2021, 08:34 Анна Семенова

Челябинцы стремятся купить собственное жилье. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Теперь наши земляки берут взаймы даже больше, чем до пандемии

Ипотечный рынок не просто восстановился после пандемии, но и активно наращивает свою мощь. Так в апреле 2021 года, по данным Национального бюро кредитных историй, средняя сумма по стране, взятая в ипотеку, побила рекорд и составила 3,06 млн. руб. Еще в марте эта сумма составляла 2,92 млн. руб.

Самый большой займ выдали в апреле в Москве – 6,57 млн.руб. Из регионов Челябинская область показала наивысший рост вместе со Ставропольским краем, Самарской, Воронежской и Иркутской областями. На Южном Урале «средний чек» по ипотеке вырос на 7,1%. Наши земляки в апреле брали взаймы на покупку жилья в среднем 2 007 826 рублей.

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