Владелец НЛМК Лисин прокомментировал заявление Белоусова о свердоходах металлургов

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин назвал предложение первого вице-премьера Андрея Белоусова вернуть металлургам в бюджет 100 миллиардов рублей «синдромом Госплана».
Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» российскую власть и государство должны вернуть сверхприбыли в бюджет страны. Он предоставил информацию о том, что за ковидный год доходы металлургических предприятий возросли в разы.
«Металлурги нас, извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — цититует первого вице-премьера РБК.
«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — выразил мнение Лисин. «Чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли», — перечислил бизнесмен.
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