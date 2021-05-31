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Белоусов предложил изъять у металлургов сто миллиардов рублей, в Кремле отреагировали

, 14:36

Белоусов предложил изъять у металлургов сто миллиардов рублей, в Кремле отреагировали
работник, фото: pixabay.com

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть 100 миллиардов рублей в бюджет. По его словам, компании «нахлобучили» российскую власть и государство.

Белоусов отметил, что за ковидный год доходы металлургических предприятий возросли в разы. Первый вице-премьер пояснил, что это неплохо, как и то, что они выплачивают дивиденды, но то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировым ростом, - это плохо. Однако называть конкретные компании он не стал.

«Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили - нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа, - примерно на 100 миллиардов рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», - добавил Белоусов в беседе с РБК

Он подчеркнул, что обсуждал с представителями компаний этот вопрос. Металлурги понимают, что средства в бюджет вернуть придется, уточнил первый вице-премьер.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Белоусова, сказал, что в данной ситуации «вряд ли нужно искать виновных». Он добавил, что Владимир Путин в курсе проблемы.

«Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», - объяснил официальный представитель Кремля РИА Новости.

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