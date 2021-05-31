Челябинцы ездят на электросамокатах от дома до офиса

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31 мая 2021, 09:35 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

За одну поездку на транспорте личной мобильности жители города преодолевают в среднем 5-6 километров.

На Южном Урале укореняется мировой тренд — использование микромобильного транспорта, в том числе электросамокатов, для ежедневных передвижений. Об этом рассказали спикеры в рамках прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» онлайн пресс-конференции. В частности, значительно увеличились продажи средств индивидуальной мобильности, а федеральные сервисы кикшеринга открыли представительства в Челябинске. Как рассказала пресс-секретарь сервиса аренды самокатов «Whoosh» Юлия Камойлик, в Челябинске у компании настытывется около тысячи самокатов и 53 тысячи активных пользователей. 65% из них использует электросамокат для передвижения от дома до офиса и обратно, в этом случае средняя дистанция одной поездки составляет 5-6 километров.

Одним из главных для челябинцев вопросов с момента появления в городе большого количества электросамокатв стала безопасность дорожного движения. На это обратил внимание заместитель начальника отдела технического надзора Управления госавтоинспекции по Челябинской области Андрей Кузнецов. В городе уже зафиксировано несколько ДТП с участием электросамокатчиков. Прокатные сервисы ограничивают максимальную скорость транспорта до 25 километров в час, а на некоторых участках до 15 километров в час. По словам сооснователя сервиса кикшеринга «Urent» Андрея Азарова, в среднем электросамокаты в городе развивают относительно небольшую скорость — 11-12 километров в час. Однако это не отменяет важность приобщения челябинцев к культуре вождения.

Еще один, не менее значимый вопрос, это создание комфортной инфраструктуры. Как отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, в областном центре ведется работа по созданию безбарьерной среды и организации полос для велосипедов, самокатов и других подобных транспортных средств. Так, в 2021 году велополосы появятся на Комсомольском проспекте.

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