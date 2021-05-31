Челябинская область опустилась в рейтинге по социально-экономическому состоянию

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31 мая 2021, 08:14 Анна Семенова

2020 год подкосил большинство регионов страны, Челябинск не стал исключением. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская пано

По итогам 2019 года наш регион был на 17 строчке, в 2020-м оказался на 19 месте

Исследования «РИА Новости» показали, что в 2020 году 75 из 85 регионов России стали жить хуже. Сказалась и пандемия, и ситуация на сырьевых рынках.

Москву и Санкт-Петербург ухудшения обошли стороной. Они традиционно лидируют в рейтинге социально-экономического развития. Замыкает тройку ХМАО. Наши соседи свердловчане – на седьмой позиции, их положение в 2020-м также не ухудшилось.

Челябинская область по итогам пандемийного года оказалась на 19 строчке. Наш регион набрал 51,997 баллов (для сравнения, у Москвы - 83,929). В 2019 году Южный Урал показывал лучший результат с 57,609 баллами и размещался на 17 позиции.

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