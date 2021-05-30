Аргументы Недели Экономика 13+

ЕС направит более €15 млн в качестве помощи для реализации программы по энергоэффективности на Украине

, 09:19

ЕС направит более €15 млн в качестве помощи для реализации программы по энергоэффективности на Украине
евро, pixabay.com

Европейский инвестиционный банк планирует оказать техпомощь правительству Украины в реализации программы по повышению энергоэффективности общественных зданий в стране, выделив на это более €15 млн.

Кроме того, данный проект призван помочь украинскому Минфину в обработке платежей, связанных с программой, и предоставить аудиторские заключения по проектам. Также планируется оказать мэрам поддержку в сферах повышения осведомленности, проведения просветительской деятельности, а также обучения муниципалитетов для того, чтобы те тоже могли принять в программе участие.

В документе, предоставленном Европейским инвестиционным банком, отмечается, что запланированные мероприятия должны помочь "надлежащей реализации кредита", который был выдан Киеву на осуществление программы по энергоэффективности, передает RT.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

Разведка Соединенного Королевства теперь считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории "возможной". Об этом сообщило издание Times со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью