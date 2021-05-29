Глава АКРА Михаил Сухов оценил курс доллара в ближайшее время

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29 мая 2021, 09:45 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Курс доллара вряд ли подскочит до 100 рублей до конца 2021 года, сомнителен и массовый исход нерезидентов с российских рынков. Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопрос, "чего точно не случится в ближайшие месяцы".

"Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно", - ответил аналитик. "Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты", - выразил мнение Михаил Сухов в интервью "РИА Новости".

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