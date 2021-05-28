Челябинцы берут в микрокредитных организациях в среднем 7 832 рубля
28 мая 2021, 08:51 Анна Семенова
В апреле сумма займа на Южном Урале выросла на 132 рубля
Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, микрокредитные организации полностью восстановились после пандемийного 2020 года. Средний чек займа по стране вернулся к прежним значениям, и в апреле 2021-го составил 8,5 тысяч рублей.
Больше всего занимают до зарплаты в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае.
Челябинская область вошла в тридцатку регионов с самыми большими объемами выдачи микрокредитов. За прошедший месяц также немного, но вырос средний чек займа. Увеличение составило 1,7%, теперь южноуралец берет взаймы 7832 рубля, что на 132 рубля больше, чем, например, в марте этого года.
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