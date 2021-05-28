Челябинцы берут в микрокредитных организациях в среднем 7 832 рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 мая 2021, 08:51 Анна Семенова

Челябинцы стали брать больше у микроорганизаций. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В апреле сумма займа на Южном Урале выросла на 132 рубля

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, микрокредитные организации полностью восстановились после пандемийного 2020 года. Средний чек займа по стране вернулся к прежним значениям, и в апреле 2021-го составил 8,5 тысяч рублей.

Больше всего занимают до зарплаты в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае.

Челябинская область вошла в тридцатку регионов с самыми большими объемами выдачи микрокредитов. За прошедший месяц также немного, но вырос средний чек займа. Увеличение составило 1,7%, теперь южноуралец берет взаймы 7832 рубля, что на 132 рубля больше, чем, например, в марте этого года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости