На 100+ TechnoBuild выступят ведущие архитекторы и урбанисты

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 мая 2021, 07:57 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

5-7 октября в Екатеринбурге пройдет VIII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Место проведения —МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Сейчас идет активная подготовка к форуму, в частности, формирование деловой программы. Однако организаторы уже назвали имена главных спикеров, которые проведут для всех желающих мастер-классы, лекции и встречи.

Среди именитых гостей, приглашенных на мероприятие, — генеральный директор Zaha Hadid Architects (Великобритания) Патрик Шумахер; учредитель и председатель совета директоров некоммерческой компании 8 80 Cities (Канада) Гил Пеньялоса; руководитель и управляющий партнер бюро СПИЧ, один из самых известных архитекторов России Сергей Чобан; исполнительный директор по регионам СНГ, странам ближнего Востока, Северной Африки и Индии архитектурного бюро Nikken Sekkei (Япония) Фади Джабри; директор по устойчивому развитию Милана (Италия) Пьеро Пелиццаро.

Подробная программа, а также полный список спикеров будут опубликованы на сайте форума.

Добавим, что медиахолдинг «Гранада Пресс» выступает информационным партнером мероприятия.

18+

Гил Пеньялоса

Патрик Шумахер

Пьеро Пелиццаро

Фади Джабри

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