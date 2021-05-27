Поколение миллениалов делает инвестиции в будущее

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 мая 2021, 14:26 Источник: telemetr.me

Фото: соцсети

Несмотря на то, что по прогнозам экономистов миллениалам в среднем предстоит прожить жизнь беднее, чем старшим поколениям, социологи определили, что именно миллениалы сейчас являются наиболее активными инвесторами на финансовых рынках. Люди, родившиеся в 80-ых и 90-ых годах прошлого столетия - наиболее многочисленное поколение в американской истории (72 млн. человек) и именно они сейчас, а не бумеры, активно вкладываются в ценные бумаги, строят бизнес и своими инвестиционными привычками задают тренды.



Согласно данным PricewaterhouseCoopers, около 88% миллениалов вкладывают деньги в биржевые инструменты фондового рынка. 25% из них - невероятно большая цифра по сравнению с данными аналогичных исследований XX века - являются самостоятельными инвесторами, единолично принимающими решения. Профессиональные инвесторы иногда подшучивают над такими трейдерами, называя их «хомяками».



Миллениалы чаще всего вкладываются в технологические компании, например, Apple, Microsoft и Tesla. Между крупнейшими техгигантами распределены 17,8% всех вложений представителей этого поколения. Несмотря на осторожность и тревожность молодых людей, именно технологический сектор экономики вызывает у них больше доверия для инвестиций в будущее.



Кстати, согласно опросу Superjob, по-прежнему очень большое число (38%) россиян хотели бы иметь собственный бизнес и половина из них - люди в возрасте от 24 до 35 лет. Главные причины, которые заставляют думать о собственном деле: неудовлетворенность карьерой или своим профессиональным развитием в работе по найму, отсутствие перспектив карьерного роста, раннее окончание профессиональной карьеры в связи с быстрыми изменениями на рынке труда.



Однако с каждым годом наблюдается усиление негативной тенденции: молодые люди все больше предпочитают реальному сектору «бизнес на диване», который легко сможет существовать онлайн, будет защищен от форс-мажоров и не потребует большого количества социальных контактов для реализации, а управлять им, в основном, можно будет из дома. Это приводит к тому, что практически все стартапы возникают только в онлайне, а число бизнесменов и специалистов в «реальном секторе» уменьшается с каждым годом.





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