«Яндекс» готов взять на себя доставку цветов в Челябинске

Маркетплейс планирует открыть на Южном Урале новый сервис
Сейчас удобный сервис функционирует только в Москве. После заказа букет оказывается у адресата уже через 1-2 часа. Совместный проект «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Доставки» планируют в ближайшее время внедрить и в других российских городах, в том числе в Челябинске. Стоимость доставки будет начинаться от 99 рублей. Назначат и определенную сумму заказа, при которой услуга курьера бесплатна.
Идет речь о том, чтобы заказчик имел возможность добавить к цветам открытку с персональным поздравлением.
Маркетплейс обещает представить огромный ассортимент цветов, более 500 наименований.
Теперь дело только за челябинскими предпринимателями, которые пожелают присоединиться к системе. Оговаривается, что продавцу не нужно иметь для этого свой сайт. При этом он получает многомиллионную базу потенциальных клиентов.
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