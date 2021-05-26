На поддержку бизнеса региона было выделено свыше 4,5 миллиардов рублей

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26 мая 2021, 12:50 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: центр «Мой бизнес» Челябинской области

Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» Челябинской области подвел итоги работы.

Как сообщает пресс-служба организации, за 4 года существования центра «Мой бизнес» («Территория бизнеса») систему развития предпринимательства на Южном Урале удалось вывести на новый уровень. Центром было оказано около 145 тысяч различных услуг, в том числе реализовано 1,2 тысячи финансовых продуктов на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.

Работу центра отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что концепция центра стала основой национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и тиражирована в 84 регионах страны.

Добавим, что южноуральский центр неоднократно становился победителем различных конкурсов, так же он выступил инициатором создания Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» на федеральном уровне. В дальнейшем «Мой бизнес» планирует увеличить количество предоставляемых предпринимателям Челябинской области услуг.

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