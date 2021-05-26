Большинство челябинцев не боятся, что их уволят

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26 мая 2021, 12:12 Анна Семенова

Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Индекс стабильности в нашем регионе выше, чем в других регионах страны

77% южноуральцев не испытывают страха, что могут лишиться работы. Такие данные предоставили специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru. Лишь 17% наших земляков считают, что над ними висит угроза увольнения.

Индекс стабильности в нашем регионе составляет 0,51 пункта. И Челябинская область с этим показателем находится на пятом месте в стране. Средняя цифра по России составляет 0,39 пункта.

Меньше всего боятся остаться без гроша в кармане работники медицинской и фармацевтической сферы и студенты, которые только начали свой трудовой путь. Наибольшую озабоченность в завтрашнем дне высказали банковские работники и представители HR.

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