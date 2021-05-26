Большинство челябинцев не боятся, что их уволят

Индекс стабильности в нашем регионе выше, чем в других регионах страны
77% южноуральцев не испытывают страха, что могут лишиться работы. Такие данные предоставили специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru. Лишь 17% наших земляков считают, что над ними висит угроза увольнения.
Индекс стабильности в нашем регионе составляет 0,51 пункта. И Челябинская область с этим показателем находится на пятом месте в стране. Средняя цифра по России составляет 0,39 пункта.
Меньше всего боятся остаться без гроша в кармане работники медицинской и фармацевтической сферы и студенты, которые только начали свой трудовой путь. Наибольшую озабоченность в завтрашнем дне высказали банковские работники и представители HR.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.