В Челябинской области отмечен рост индекса промышленного производства

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 мая 2021, 12:11 Татьяна Михайлова

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

Опубликованы данные за январь — апрель текущего года.

За первые 4 месяца года индекс промышленного производства вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В частности, в обрабатывающем производстве показатель возрос на 9,4%, металлургическом — на 9,5%. Об этом сообщает телеграм-канал экономического блока правительства Челябинской области «Про экономику 74». Отдельно отмечается рост добычи полезных ископаемых — на 56,8%.

Специалисты добавляют, что наблюдаемая динамика в базовом секторе экономики должна стать основой для развития Челябинской области, и, в частности, улучшения благосостояния жителей Южного Урала.

Напомним, что сегодня Контрольно-счетная палата региона опубликовала данные по среднемесячной зарплате в Челябинской области. По итогам первого квартала 2021 года в промышленной сфере Челябинской области ее размер составил 39 818,5 рублей. Это на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости