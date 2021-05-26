Челябинцы жалуются в Центробанк на дополнительные услуги и микрокредиты

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26 мая 2021, 10:27 Анна Семенова

Дополнительные условия в договоре на оформление кредита возмущают челябинцев. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

С начала года от южноуральцев поступило 1400 обращений

Чаще всего жители Челябинской области недовольны нарушениями при оформлении кредита. 70% обращений в Центробанк касались именно этой проблемы. Всего с начала года наши земляки подали около 1400 обращений. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

Подписав договор на выдачу потребительского кредита, челябинцы начинают внимательно читать его дома и оказываются возмущены условиями. Особенно наших земляков огорчают навязанные дополнительные услуги. Например, людям без их ведома оформляют полисы инвестиционного страхования жизни.

10% обратившихся жаловались на микрофинансовые конторы, а именно кабальные проценты при продлении срока возврата займа. При этом вдвое сократилось количество жалоб на выбивание долгов. Навязчивые звонки и угрозы от коллекторов уходят в прошлое.



КАК ОСТАВИТЬ СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Если у вас есть жалоба на финансовую организацию, вы можете направить ее в Банк России через интернет-приемную. Существует также «горячая линия»: 8 800 300-30-00.

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