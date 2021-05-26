В валютном балансе банковской системы России обнаружена рекордная «дыра»

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26 мая 2021, 09:54 Источник: РИА Новости

Фото: Global Look Press

В отчете Центробанка сообщается, что банковская система России в своей совокупности по итогам апреля текущего года продемонстрировала рекордную «дыру» в валютном балансе – 15 млрд долларов. Это исторический максимум.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, отрицательные чистые валютные активы банковского сектора образовались еще в ноябре. Все это время они стабильно нарастали и достигли исторического максимума в 15 млрд долларов к началу мая.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — пояснил эксперт. Так, на 1 мая у российских банков запасов наличной валюты было всего 12,2 миллиарда долларов. А в иностранной валюте у населения находилось более 91 миллиарда.

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