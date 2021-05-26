Контрольно-счетная палата региона отметила рост зарплат на Южном Урале
26 мая 2021, 08:49 Татьяна Михайлова
Больше всех получают работники сферы добычи полезных ископаемых.
Контрольно-счетная палата Челябинской области сегодня в своем телеграм-канале опубликовала сведения о средних зарплатах южноуральцев в промышленной сфере за первый квартал 2021 года. Отмечается, что среднемесячная заработная плата по полному кругу промышленных организаций за январь-март составила 39,8 тысяч рублей, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В крупных и средних организациях жители области получают больше — 43,3 тысячи рублей.
Наибольший размер зарплаты зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых — чуть более 50 тысяч в среднем за месяц. Наименьший — 36 тысяч — в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов.
С результатами анализа можно ознакомиться по ссылке.
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