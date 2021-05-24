«Бизнес не есть жизнь»

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 мая 2021, 12:18 Андрей Нимченко

Максим Соловьев, основатель, руководитель и идейный вдохновитель международной сети ремонтно-строительных компаний Ellis, поделился своими мыслями о жизни, работе, свободе и общечеловеческих ценностях.

- Максим, вы создали успешное предприятие, франшизы которого представлены в шести странах мира. С чего началась ваша деятельность? Вы сразу хотели стать бизнесменом или к этому решению пришли постепенно?

- Я как-то всегда сознавал, что работать по найму - это не мое. Для меня такая работа - это всегда ограничения, пределы. Будучи наемным сотрудником ты рано или поздно достигаешь какого-то потолка. К тому же ко всем бонусам топ-менеджера ты получаешь массу ограничений, а я очень свободолюбивый человек. Многие мои однокурсники (а я окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «инженер-землеустроитель») мечтали по окончании вуза выйти на работу на 20-30 тысяч рублей в месяц. Меня же такие цифры пугали: пять лет учиться, чтобы продолжать жизнь по стандартному графику, полную ограничений? Это не мой путь. Я сразу понимал, что работать по профессии не буду. Благо опыт предпринимательской деятельности у меня был практически с детских лет. Сначала мы с братом помогали соседке расфасовывать сахар, крупы, муку. За это получали по 10-20 рублей в день. Затем собирали металлолом. На деньги, вырученные за лом, мы с братом сами купили машину - красный «Запорожец». Мне на тот момент было четырнадцать лет, а брату - двенадцать. В университете на втором курсе открыли с друзьями агентство по организации праздников «Мир волшебства». Мы напечатали красивые буклеты, листовки, занялись их распространением, но результата не было. Достаточно быстро всем моим партнерам это надоело, они бросили это дело и вернулись к учебе, а я стал организовывать вечеринки самостоятельно. Ходил по кафе, договаривался с их владельцами, что буду устраивать у них шоу, на которые приглашал диджеев, артистов, шоу-балеты и т. д. Занимался этим три года. Заработанного на студенческую жизнь с лихвой хватало.

Позже с другом стали покупать у фермеров и перепродавать на экспорт зерно, подсолнечник. Постепенно пришли к идее организации грузоперевозок по краю, открыли с друзьями компанию. Находили клиентов, перевозчиков, получали комиссию.

- Достаточно широкий охват... Как вы выбирали область деятельности каждый раз?

- Нужно постоянно находиться в состоянии поиска. Уверен: что-то хорошее всегда нужно подождать. А если чувствуешь, что прям твое, забирай сразу, не думая. В свое время я обратил внимание на строительную отрасль, так как тогда наблюдался настоящий бум строительства: постоянно появлялись частные и многоэтажные дома, коммерческая недвижимость. Соответственно, спрос на услуги в этой области был огромный. Сначала мы занялись механизированной стяжкой пола и штукатуркой стен. Затем добавили услуги по ремонту и внутренней отделке помещений. Рост рынка недвижимости обеспечивает бескрайнее поле деятельности для нашего бизнеса. Все работают, и все зарабатывают. Вот, собственно, так и появилась Ellis. А назвал ее так в честь доченьки Алисы.

- В вашей компании менее чем за четыре года появилось 300 филиалов в 91 городе. Что уникального вы предлагаете своим партнерам?

- Мы предлагаем готовую бизнес-модель, которая позволяет выиграть время и деньги. Те, кто имеют опыт создания дела с нуля, хорошо понимают, о чем я говорю. У нас достаточно пройти обучение, а после - начать делать то, чему научились. Процесс обучения занимает всего неделю: все необходимые знания даются в сжатом, концентрированном виде. Кроме того, партнеры получают постоянную поддержку: мы бесплатно считаем сметы, даем готовые продающие сайты, помогаем настраивать контекстную рекламу. У нас есть отдел безопасности, который проконсультирует в решении юридических и бухгалтерских вопросов. Есть техническая поддержка всех филиалов. Недавно мы создали отдел экспресс-дизайна. И это далеко не всё. Люди видят, что сегодня на рынке проще работать в команде, у которой к тому же великолепная репутация, чем в одиночку. А главное, Ellis - это не только бизнес-модель, это стиль жизни. Мы стали сообществом единомышленников. Многие для меня уже не просто партнеры - друзья. Интересно, ведь еще недавно мы были незнакомы, а сейчас дружат уже наши дети...

К слову, мы регулярно организуем общие слеты, на которых не просто проводим дополнительное обучение по различным вопросам. Здесь идет постоянное общение людей, которые ведут один и тот же бизнес в разных уголках страны. Соответственно, происходит колоссальный обмен опытом, и это дает возможность получать сразу готовое решение, которое работает. Это проверено. К тому же такие встречи помогают всем ощутить себя единой командой, слаженно и продуктивно работающей. Так, например, на слете в Крыму нам довелось выйти море на восьми яхтах в шторм. С непогодой команда справилась на высочайшем уровне. Такие встречи дают всем партнерам массу эмоций, которые в свою очередь реализуются в финансовый доход и позволяют строить именно твердую компанию с максимально квалифицированными специалистами. Еllis стала агрегатором по развитию личности, ведь с нами развиваются абсолютно все сферы жизни.

- Что бы вы могли сказать начинающим бизнесменам, руководствуясь собственным богатым опытом?

- Свое дело - это длинный, трудный и вместе с тем очень интересный путь. Всё в твоих руках: от того, сколько и как ты будешь работать, зависит результат. В первые годы нужно пахать 24/7. Но при этом важно помнить, что бизнес не есть жизнь. Нужно учиться впоследствии делегировать операционную деятельность своим сотрудникам, чтобы сохранить полноту жизни, чтобы оставалось время на общение с семьей, друзьями, на хобби, путешествия, на то, чтобы сделать этот мир лучше. Так, мы много внимания уделяем благотворительности. В городах, где есть наши филиалы, мы помогаем малоимущим семьям продуктами. Организовываем и оплачиваем дорогостоящие операции детям. Оказываем ветеранам, инвалидам, да и просто пожилым людям помощь, в которой они нуждаются. Естественно, делали благотворительные ремонты: восстанавливали помещения с нуля после пожара.

Я не хочу, чтобы меня узнавали по внешности или по автомобилю, я хочу, чтобы меня узнавали по людям, чьи жизни я изменил и кому я просто помог, делая добро.

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